Faszination Fliegen – Die Anfänge der Luftfahrt

Lange war Fliegen nur ein Traum, Gelehrte und Wissenschaftler flogen nur in der Fantasie.

Um 1900 ist es endlich so weit: Der Menschheitstraum wird Realität! Begleitet von einer sensationshungrigen Öffentlichkeit loten Konstrukteure und wagemutige Piloten die Grenzen des Machbaren aus.

Anhand von Text- und Bildmaterial aus der Büchersammlung des Luftfahrthistorikers Kurt Möser, die sich seit 2021 in der BLB befindet, lässt die Ausstellung die faszinierende Geschichte der frühen Fliegerei lebendig werden. Viele der Ausstellungstexte gehen auf ein Seminar am Departement für Geschichte des KIT zurück. Am Sa, 11.3. findet ab 11 Uhr ein Papierfliegerwettbewerb statt, bis 14.45 Uhr ist die Teilnahme jederzeit möglich. Um 15 Uhr erfolgt die Siegerehrung mit Preisverleihung. Treffpunkt: Vortragssaal der BLB. -rw