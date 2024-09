Was den Menschen auszeichnet, ist seine Art zu kooperieren.

So konnten über Jahrtausende Fertigkeiten, Fähigkeiten und Werkzeuge entwickelt, verfeinert und weitergegeben werden. Die Absicht des Ganzen: ein gutes Leben. Doch für wen, schließt das alle mit ein? Ist die Grenze schon bei Leuten, die ich nicht kenne? Das Selbstverständnis, dass alles mit allem verbunden ist, ganz physisch, da wir von Boden, Pflanzen und Tieren für alle Ressourcen abhängen, ist in großen Teilen der Welt abhandengekommen. Doch auch wenn die modernen Wirtschafts- und Machtstrukturen auf der Ausbeutung von Menschen und Natur aufbauen, teilen viele die Ideale gerechter Gesellschaften.

Solche intellektuellen Weggefährten oder „Fellow Travellers“ gab und gibt es zu jeder Zeit. Wie diese vernetzen? Die neu eröffnete Ausstellung „Fellow Travellers“ setzt die Kraft der Kunst als soziale Praxis in den Mittelpunkt, als Werkzeug, in Austausch zu kommen, Mut zu machen, Ideen zu spinnen – zu kooperieren. Die gezeigten künstlerischen Positionen von Zheng Guogu, CATPC, Paulo Tavares oder Matters Of Evidence sind eng an ihren Entstehungsort, die Menschen vor Ort und die realen Lebensbedingungen verknüpft und zeigen auf, wie „nützliche Kunst“ die Welt verändern kann.

Diese globalen Perspektiven werden mit dem „Useum“, dem Herzstück der Ausstellungslandschaft, konkret mit Karlsruhe verbunden: der Open Space bietet individuellen und kollektiven Initiativen der Region einen Ort für gemeinsames Handeln. Mit der Ausstellung wird erstmals der Kunstbegriff von Alistair Hudson sichtbar, der damit auch die Aufgabe eines Museums neu greift. -sb