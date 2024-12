Fellow Travellers & Sung Hwan Kim

Kunst – als Handlung.

Die Welt als Material zu begreifen und das alltägliche Miteinander zu gestalten, ist die Grundhaltung der Ausstellung „Fellow Travellers“. Viele der internationalen Positionen arbeiten transdisziplinär, von Architektur und Stadtplanung über korrigierende Geschichtsschreibung bis hin zu Wissensvermittlung und Rekollektivierung von Land. Im „Useum“, dem Herz der Ausstellung, wird dieses künstlerische Handeln konkret und lokal. Der Open Space bietet Raum für bestehende und zukünftige Initiativen, sich zu vernetzen und zu arbeiten. Welche Probleme, die du in deinem Umfeld wahrnimmst, würdest du angehen – und wie? Im Januar gibt’s dazu zwei Mittwochstreffs (15.+29.1., 15-17.30 Uhr).

In der Welt von Sung Hwan Kim gibt es Licht, Musik, Skulptur, Folklore und Gerüchte – verwebte Geschichten. Die selbst gestaltete architektonische Umgebung führt an geografische, psychische, soziale Grenzen heran: „Wie kann man sich um die Probleme jenseits einer Landesgrenze kümmern, ganz zu schweigen von der Grenze der eigenen Haut?“, fragt der in Honolulu lebende Künstler. „Protected by roof and right-hand muscles“ ist Kims bisher größte Einzelausstellung in Europa und gibt Einblick in sein Schaffen der vergangenen 20 Jahre. -sb