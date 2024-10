Fifty One Ponies

Ponies sind Herdentiere, jedenfalls mehr als ihre großen edlen Verwandten.

Folgerichtig dürften sich die 51 Protagonisten der neuen Ausstellung recht wohlfühlen in der Zettzwo Produzentengalerie. Aber nicht nur deshalb. Ein genügsamer Arbeiter war es, das Pony, das in kargen Gegenden gehalten wurde, ohne viel zu beanspruchen. In Bergwerken schufteten sie oder auf kleinen Höfen.

Zwar mussten die edleren Verwandten auch hart arbeiten – in Kriegen, bei Jagden, im Sport und auf dem Feld, fanden aber immerhin Wertschätzung in der Kunst. Das kleine Pony jedoch war dafür eben nicht groß und bedeutend genug.

Zeit wird’s also, dass Vera Holzwarth und Alexander Holzmüller ihnen die wohlverdiente überfällige künstlerische Anerkennung verschaffen. Und das gleich 51 Mal, denn es ist die 51. Ausstellung der (nach wie vor) sehr regen Produzentengalerie. -rw