Vor 70 Jahren, am 6.3.1955, wurden in Karlsruhe die ersten „Bambis“ öffentlich verliehen.

Die bereits 1948 vom hiesigen Verleger Karl Fritz erfundene Trophäe in Form eines Rehkitz’ erlangte schnell breite Anerkennung als bedeutende Auszeichnung für nationale wie internationale Schauspieler. Als Publikumspreis konzipiert, bestimmten die Leser seiner „Film-Revue“ die Gewinner. Bis 1964 und inzwischen unter Regie des Burda-Verlags zogen die Veranstaltungen Tausende Fans an und waren ein viel beachtetes Event in der Filmwelt.

Das Stadtmuseum lässt diese Ära in seiner Sonderausstellung „Filmstars in der Fächerstadt – Die ‚Bambi‘-Verleihungen in Karlsruhe“ lebendig werden: Mit originalen „Bambis“, Filmplakaten, historischen Aufnahmen der Stars, einer Vorstellung der Schauplätze Schwarzwaldhalle, Rathaus oder dem fanbelagerten Schlosshotel, Zeitzeugenberichten, ergatterten Autogrammen, sorgsam aufbewahrten Eintrittskarten, „Film-Revue“-Ausgaben, Fun Facts und Schnappschüssen. Auch die Besucher haben Gelegenheit, ihren „Museumsauftritt“ glamourös zu verewigen.

Infos zu den Begleitveranstaltungen: www.karlsruhe.de/stadtmuseum. -pat