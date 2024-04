Es ist weich, die Haptik warm und die bloße Anwesenheit vermittelt irgendwie Geborgenheit – textile Werkstoffe haben eine starke und direkte Wirkung.

Textilkunst ist zwar eine der ältesten Künste, hat es jedoch im Laufe des 20. Jh. nicht leicht gehabt, sich als eigenständige Disziplin an der Grenze zwischen freier und angewandter Kunst zu behaupten. In der Doppelausstellung „Filz gestaltet Raum & Fokus Filz“ wird das künstlerische Arbeiten mit Stoff, Garn und Gewebe in seiner verfilzten Form in ganzer Vielfalt präsentiert. Der Verein Filznetzwerk hat über 30 Künstlerinnen eingeladen, das dichte Flächengebilde auf seine Raumqualität hin auszuloten – dabei geht es auch um Atmosphäre, Körper, Lebensraum oder pure Größe.

„Fokus Filz“ ist thematisch freier. Organisiert von Ulrike Hartrumpf und Bärbel Helfrich zeigen 17 Künstlerinnen ihre haptische Antwort auf globale wie private Krisen, Reisen oder die pure Freude an Geometrie. Von ungewöhnlichen Materialkombis und leuchtenden Farben bis hin zu bewusst zurückgenommener Materialität wird die ganze Ausdrucksmöglichkeit des geschobenen und gedrückten Stoffes erlebbar! -sb