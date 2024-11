Das Jahr über Arbeitsraum der beiden Grafikdesigner Nina Glanz und Stefan Hitschler, wird die Agentur Kaisers Ideenreich immer wieder zeitweilig zum Schauraum für erstaunliche Kunst der verschiedensten Richtungen.

Großformatige Grafiken von Martin Noël (1956-2010) waren in der Pop-up-Galerie zu sehen, bevor die Werke in die Albertina nach Wien umzogen. Illustrationen von Janosch wurden gezeigt und zuletzt Radierungen des Grafikers Xaver Mayer aus Landau in Kombination mit den filigranen Pappmaché-Tieren der künstlerischen Neuentdeckung Astrid Steegmüller aus Speyer.

Die neue Ausstellung heißt schlicht „Flora“ und führt rund 60 Arbeiten von fast 20 Künstlern zusammen: Karl Bohrmann entwirft mit Ölkreide Reihen mit Bäumen, mal schwarz-blau, mal rot, die sich aneinanderschmiegen wie Menschen in einer Gruppe, die nicht allein sein wollen. Der international renommierte Grafiker Christoph Niemann steckt Pflanzen und Straßen ungefragt zusammen, wie der Mensch es in seinen Städten so zu tun pflegt.

Die Malerin Elvira Bach, einst wegen ihrem neoexpressionistischen Stil als „Neue Wilde“ geführt, malt Frauen, die mal eine enorme Erdbeere genau dort am Leib tragen, wo sie an Leibesfrucht denken lässt, oder die einen Blumentopf mit einer einzelnen Blüte im Arm halten, als wäre er ein Kind oder eine Katze. Neben diesen Werken hängen in der Pop-up-Galerie pralle Kirschen und zarteste Blätter, Sonnenblumen und Mohn, florale Haarkränze, verwunschener Wald und auch Flora, die Göttin der Blüte, fehlt nicht. -rw