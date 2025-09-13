Fluid

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 13.09.2025

Fluid

Die Künstlergruppe mit Dirk Haupt (Malerei), Kerstin Burst (Mixed Media), Ulrike Häußler (Fotografie), Lukas Fries (Installation) und Katrin Sofie F. (Soundperformances) hatte bereits 2021 eine Ausstellung in der Orgelfabrik Durlach mit dem Namen „Unauffälligkeiten“ – in der man auf einer den kompletten Boden bedeckenden, sich bewegenden Silberfolie barfuß umherwandern konnte.

Auch diesmal darf man gespannt sein, wie die unterschiedlichen Positionen fluide ineinanderfließen – und wieder auseinanderstreben. Im Rahmenprogramm: „Kunst, Crémant & Kapriolen“ mit Soundperformance von Katrin Sofie F. (Fr, 3.10., 15-18 Uhr). -rw

Vernissage: Sa, 13.9., 17 Uhr, mit Soundperformance von Katrin Sofie F.; Finissage: So, 5.10., 14 Uhr, mit Kunstcafé ab 15.30 Uhr & Künstlergespräch, bis 5.10., Kunstverein Germersheim

Anfang « Mike Überall – „Mixed Media“-Werkschau | BLM-Museumsauktion » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte addieren Sie 9 und 9.

WEITERE KUNST & DESIGN-ARTIKEL

Badisches Landesmuseum (Foto: Hannes Deters)

BLM-Museumsauktion

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 28.09.2025

Am So, 28.9., dem letzten BLM-Öffnungstag vor der großen Sanierung, heißt es Abschied nehmen – und mitbieten!

Weiterlesen …
Fluid

Fluid

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 13.09.2025

Die Künstlergruppe mit Dirk Haupt (Malerei), Kerstin Burst (Mixed Media), Ulrike Häußler (Fotografie), Lukas Fries (Installation) und Katrin Sofie F. (Soundperformances) hatte bereits 2021 eine Ausstellung in der Orgelfabrik Durlach mit dem Namen „Unauffälligkeiten“ – in der man auf einer den kompletten Boden bedeckenden, sich bewegenden Silberfolie barfuß umherwandern konnte.

Weiterlesen …
Weltrettungsarchitekt

Mike Überall – „Mixed Media“-Werkschau

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 12.09.2025

Sein Name ist kein Künstlername und dennoch Programm.

Weiterlesen …
Sasha Waltz & Guests (Foto aus Marl: Sebastian Bolesch)

Temporäre Schirn mit Sasha Waltz & Guests

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 07.09.2025

Im September eröffnet die Schirn Kunsthalle Frankfurt ihren temporären Standort in Bockenheim.

Weiterlesen …
Ewald Fieg

Bettina Faas & Ewald Fieg

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 06.09.2025

In ihrer schmucken lebendigen Werkstadt-Galerie in der Ettlinger Altstadt zeigt die Künstlerin Christel Fichtmüller im September Arbeiten von Bettina Faas und Ewald Fieg.

Weiterlesen …

Vom Klang der Bilder

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 04.09.2025

„Vom Klang der Bilder“, die neue Sammlungspräsentation des Wilhelm-Hack-Museums, widmet sich den Grenzüberschreitungen und Beziehungsformen zwischen Bildender Kunst und Musik.

Weiterlesen …
Werbung
Café Segafredo (Foto: Roger Waltz)

Sommerausstellung mit süddeutschen Malergrößen

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 31.08.2025

Galerist Axel Demmer bestückt seit dem 27.7. das Café Segafredo neu mit einer großen Sommerausstellung.

Weiterlesen …
Katharina Büttgen

Offene Formate & Raumblicke

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 08.08.2025

Unter dem Titel „Offene Formate“ können zwischen 8.8. und 14.9. Künstler auch ohne BBK-Mitgliedschaft die Galerieräume des Künstlerhauses für Ausstellungen nutzen.

Weiterlesen …
Jakob Okunik

Frisch gestrichen

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 03.08.2025

Das Zehnthaus Jockgrim entwickelt sich wieder zu einem Hotspot auch junger Kunst.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über KUNST & AUSSTELLUNG

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper