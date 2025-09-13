Die Künstlergruppe mit Dirk Haupt (Malerei), Kerstin Burst (Mixed Media), Ulrike Häußler (Fotografie), Lukas Fries (Installation) und Katrin Sofie F. (Soundperformances) hatte bereits 2021 eine Ausstellung in der Orgelfabrik Durlach mit dem Namen „Unauffälligkeiten“ – in der man auf einer den kompletten Boden bedeckenden, sich bewegenden Silberfolie barfuß umherwandern konnte.

Auch diesmal darf man gespannt sein, wie die unterschiedlichen Positionen fluide ineinanderfließen – und wieder auseinanderstreben. Im Rahmenprogramm: „Kunst, Crémant & Kapriolen“ mit Soundperformance von Katrin Sofie F. (Fr, 3.10., 15-18 Uhr). -rw