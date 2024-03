Fokus Farbe

Wolfgang Beck verwendet beim Auftragen seiner Ölfarben auf Holz oder Leinwand Werkzeuge, die er meist selbst herstellt und die den ganz eigenen Charakter seiner Malerei ausdrücken.

Für seine dreidimensionalen Objekte gießt er flüssiges und glühendes Eisen in die Linien und Formen in Holzobjekte, die er zuvor mit einer Kettensäge bearbeitet hat. In seinen Rauch- und Rostbildern und auch Fließbildern gibt Wolfgang Fritz den Unwägbarkeiten von Naturvorgängen und elementaren Prozessen ganz bewusst einen Freiraum, in dem sich die Strukturen und Formen „wie von selbst“ bilden können.

Christiane Grimm widmet sich den sinnlichen Aspekten der Farbe, den sie auf einen Prozess des Sehens richtet, wenn sie auf die Bewegung der Farbe abzielt. Durch die Verwendung von geriffeltem Plexiglas erzielt die Künstlerin zudem optische Effekte, die einer eindeutigen räumlichen Wahrnehmung zuwiderlaufen. -rw