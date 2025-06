Fotografie – Holz – Keramik

Drei Künstler in drei Ausdrucksformen in der Juli-Ausstellung von Christel Fichtmüllers Galerie.

Das junge Ettlinger Label Feinformat präsentiert aus seiner kleinen Manufaktur filigrane Holzaccessoires. Daneben zeigt Czerwinski Keramik neue Arbeiten, was auch für den Fotografen Dennis Kleinbub gilt, der in der Region sowie in Malsch seit Jahren Ausstellungen organisiert. -rw