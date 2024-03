Der Fotograf und Modellbauer Frank Kunert (geb. 1963) erschafft „kleine Welten“, in denen Humor und Tragödie dicht beieinander liegen.

Er setzt gebaute Objekte fotografisch in Szene und erzählt Geschichten voller Hintersinn und Tiefgang. In der Ausstellung sind über 60 Fotografien und einige Modelle des Künstlers aus Boppard zu sehen, ein Motiv von ihm – eine Couch, die in den freien Himmel hineinragt – zierte die jüngste INKA-Winter-Doppelausgabe #178.

Im Begleitprogramm gastiert nun Tastenkabarettist und Wortakrobat Axel Pätz (Mi, 6.3., 20 Uhr, Reithalle Offenburg): „Das Niveau singt“ heißt das neue Programm des scharfzüngigen Chansoniers.

Bei der Vorlage des Tickets ist der Eintritt zur Ausstellung frei. Am 6.3. hat die Galerie von 14 bis 20 Uhr geöffnet, der Künstler ist anwesend. -rw