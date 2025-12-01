In einer Collagetechnik schichtet die gebürtige Ulmerin einzelne Bildelemente so über- und nebeneinander, dass dreidimensionale Reliefs entstehen.

Einfache, reduzierte Formen von Gegenständen, Blättern oder Tieren werden aus Karton ausgeschnitten und anschließend bemalt oder mit Farbe besprüht, gelegentlich auch mit farbigem Stoff unterschiedlicher Textur bezogen, bevor Franziska Degendorfer diese Elemente auf einen Bildträger montiert.

Die starke Farbigkeit der Kompositionen, der Kontrast und die Haptik unterschiedlicher Oberflächentexturen verstärken den narrativen Charakter der hier ausgestellten Reliefs; ergänzt um eine kleine Auswahl bunter Keramiken. Degendorfer hat an der Kunstakademie Karlsruhe studiert, wo sie heute auch lebt und arbeitet. -pat