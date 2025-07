Das Zehnthaus Jockgrim entwickelt sich wieder zu einem Hotspot auch junger Kunst.

Die Ausstellung vereint Malereien, Zeichnungen, Drucke und dreidimensionale Arbeiten zu einem spannungsvollen Ensemble – mal verspielt, mal tiefgründig, mal konzeptuell. Was die fünf künstlerischen Positionen miteinander verbindet, ist der experimentelle Umgang mit Farbe, Form und Erzählung.

Max Rupp, Jakob Okunik, Erna Schott, Alex Koch und Hannah Peter studieren alle Kunst an der Uni Landau und zeigen in „Frisch gestrichen“ Arbeiten, die sich durch intensive Farbigkeit, eigenwillige Perspektiven und einen frischen Blick auf Alltagswelten auszeichnen: So bringt Okunik etwa antike Skulpturen mit alltäglichen, oft als hässlich empfundenen Objekten in Dialog. Auch Rupp verbindet Malerei und Material zu einer eigenen Bildsprache, unlesbare Graffitislogans treffen in seiner Malerei auf Holzskulpturen aus Fundstücken, die zu neuen, lebendigen Formen transformiert werden. -rw