In einer Koop mit dem Stadtarchiv Pforzheim und zahlreichen Künstlern wird in der Ausstellung „Frischluftkultur. Raus ins Grüne“ der traditionsreiche Sonntagsausflug aus neuen Perspektiven beleuchtet.

Auf Burgruinen klettern, zu müde sein für den Rückweg, im Stadtgarten in der Sonne liegen oder auf längeren Wanderungen den Schwarzwald erkunden – nah an der Schwelle zum Nordschwarzwald gelegen, gehört die nahe Natur zu Pforzheim, damals wie heute. Historische Fotografien, Gemälde und Artefakte treffen auf zeitgenössische Arbeiten und laden ein, in Ausflugserinnerungen zu schwelgen – und dieses oft vermeintliche Idyll auch mal kritisch zu hinterfragen. Die von Christina Klittich kuratierte Ausstellung schlägt eine Brücke zur „Ornamenta“-Themengemeinde Inhalatorium.

Im Rahmen der „Ornamenta Lust“ gibt’s ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, das dem allgegenwärtigen Alltagsstress Kunst, Kultur und Natur entgegensetzt: Rad- und Wandertouren (So, 4.8., 13 Uhr), Yoga (Mi, 17.7., 12 Uhr; So, 21.7., 17 Uhr), Qigong (Sa, 27.7., 11 Uhr) und gemeinsame Naturerlebnisse (Sa, 13.7., 10 Uhr; So, 21.7., 17 Uhr). -sb