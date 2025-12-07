Fruchtig! – Aus der Sammlung Rainer Wild

Sie sind saftig, prall, knackig, süß und in den schillerndsten Farben, voller Vitamine und Sonne.

Die Vielfalt der Früchte ist unglaublich – und in „Fruchtig“ dreht sich alles um das Motiv der Frucht. Zu sehen sind rund 40 Werke aus der Privatsammlung des Heidelberger Unternehmers, Stifters und Wissenschaftlers Prof. Dr. Rainer Wild mit dem Fokus auf zeitgenössischen Positionen: Malerei, Zeichnung, Skulptur, Objekte und Installationen zeigen Arbeiten von teils sehr berühmten Artists wie Katharina Fritsch, Ai Weiwei, Alicja Kwade, Thomas Schütte oder Karin Kneffel, von Andy Warhol oder Salvador Dalí. Die aktuellste Arbeit ist ein Ölgemälde der jungen österreichischen Künstlerin Evelyn Plaschg aus dem Jahr 2025.

So vielfältig wie die Frucht sind teils auch die Werke: Mal sind es überdimensionierte schwarze Zitronen aus Keramik, man trifft auf eine raumfüllende Bananenschale aus Stoff, der hellblaue, matte Apfel von Künstlerin Katharina Fritsch lockt bereits vom Plakatmotiv der Ausstellung. Doch die Kunstwerke sind mehr als „schön“ anzusehende Abbildungen oder Themenvariationen von Früchten. Einige thematisieren gesellschaftliche Aspekte und gehen unter anderem kritisch auf Kolonialisierung, Konsumverhalten, das Rollenverhältnis von Mann und Frau oder Geschehnisse der Weltpolitik ein.

Rund 300 Gemälde und Zeichnungen umfasst die Privatsammlung insgesamt – wobei der Sammler quasi vom Fach ist: Für die elterlichen Rudolf-Wild-Werke in Eppelheim bei Heidelberg, einem Pionier der Fruchtsäfte wie z.B. Capri-Sonne, war er lange Jahre weltweit im Früchtekosmos unterwegs. -rw