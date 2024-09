Gabriele Goerke & Sandro Vadim

„Freiräume“ zeigt die Malereien des Künstlerpaares Gabriele Goerke und Sandro Vadim.

Bei Vadim ist es die Farbe, die sein Werk bestimmt, nicht nur als Impuls und Gegenstand seiner gegenstandslosen Gemälde, sondern als physisches Material und Werkstoff. Eingetaucht in seine eigene Welt, lässt er sich von den Händen leiten, probiert, verwirft, formuliert, und entscheidet. Fein gewebte Farbflächen entstehen, die sich übereinander schieben und kleine Momente kreieren, wo etwas hervorbricht, eine grüne Ecke oder das kleine Rosa.

Goerke geht da gegenständlicher vor, doch klassische Landschaftsbilder sind auch ihre keine. Sie bringt das nach draußen, was als innerer Widerhall bleibt, nachdem die Augen nicht mehr sehen, was da vor ihr lag. Der pure Moment der Wahrnehmung in der Natur ist ihr Anker und Tor zur Anderswelt zugleich. -sb