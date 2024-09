Die Kunstinstallation „Gaia“ des Künstlers Luke Jerram ist ein sieben Meter großes Modell des Planeten Erde.

In der griechischen Mythologie ist „Gaia“ eine der ersten Gottheiten, der personifizierte Planet Erde und wird auch mit „die Gebärerin“ übersetzt. Die Weltkugel schwebt beleuchtet im Raum, dreht sich alle vier Minuten einmal um sich selbst und wird von einer Klangcollage des Künstlers begleitet. Die Erdoberfläche wurde anhand von Aufnahmen der Nasa originalgetreu und maßstabsgerecht nachgebildet.

Die Installation wird so aufgehängt, dass der von Astronauten beschriebene Overview-Effekt entsteht und über den blauen Planeten staunen lässt. Die beiden Emporen der Ev. Stadtkirche ermöglichen weitere Blick-Perspektiven auf „Gaia“. Mit der Präsentation der Kunstinstallation sollen auf ausdrücklichem Wunsch des Künstlers Themen wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Klimagerechtigkeit in den Mittelpunkt gestellt werden. Kindertagesstätten und Schulen (bis einschl. 9. Klasse) aus Karlsruhe und der Region sind eingeladen, am pädagogischen Begleitprogramm teilzunehmen.

Das interdisziplinäre Programm besteht aus Konzerten, Talks, Vorträgen, einem Familienaktionstag, Gottesdiensten u.v.m. Die tägliche Öffnungszeit beginnt jeweils um 13 Uhr mit einer 45-minütigen „Mittagsmusik“ in Kooperation mit der HfM und weiteren Ensembles wird. Den täglichen Abschluss bildet ein Abendsegen um 22 Uhr. Ein besonderer Fokus liegt auf den Abendöffnungszeiten, da „Gaia“ durch die Lichtinstallation in dunklerem Raum besonders zur Geltung kommt. -rw



Auswahl des Begleitprogramms: