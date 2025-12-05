Galerie Axel Demmer: Winterausstellungen

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.12.2025

Café Segafredo (Foto: Roger Waltz)

Der Galerist und Kunsthistoriker Axel Demmer hat neben seiner ständigen Ausstellung im Kunsthandel – wo noch immer eine Sonderausstellung mit Werken des berühmten Ostberliner Malers Harald Metzkes läuft, der seinerzeit durch Ankäufe von der späteren Bundeskanzlerin unterstützt wurde – auch regelmäßig Ausstellungen im hochfrequenten Künstlercafé Segafredo von Pia und Burghardt in der Erbprinzenstraße.

Da kann es schon mal vorkommen, dass das ganze Café in enger Petersburger Hängung mit Kunstgrößen wie Karl Hubbuch oder Emil Wachter bestückt ist. Auch Markus Lüpertz war schon hier, um Arbeiten seines Freundes Rainer Küchenmeister zu sehen. Derzeit hängen an der großen Rückwand drei große Arbeiten von drei süddeutschen Professoren: Karl Georg Pfahler, Rainer Küchenmeister und Herbert Kitzel. Alle drei in den 20ern des vergangenen Jh. geboren und in den 60/70er Jahren international bekannt geworden.

Küchenmeisters Arbeiten wirken erst abstrakt, auf den zweiten Blick erkennt man aber Figuren – ohne Gesichter. Ein Kunsthistoriker deutete: Der junge Küchenmeister saß von 1943 bis ’45 im Berliner Stadtgefängnis und tauschte im Geheimen mit der dort inhaftierten Cato Bontjes van Beek Briefe, in denen er schrieb, wie wichtig sie für ihn geworden sei, obwohl er nie ihr Gesicht gesehen hatte. Beiden wurde unterstellt, sie gehörten der Widerstandsgruppe „Rote Kapelle“ an. Cato wurde 1945 hingerichtet und Küchenmeister kam noch im März selben Jahres ins Jugend-KZ Moringen, wo er mit viel Glück überlebte.

Alle drei Künstler waren der Karlsruher Figuration verbunden. Der ganz große Erfolg war aber den Abstrakten überlassen. Kitzel wie auch Hubbuch verzweifelten fast daran, sie waren eine Weile nicht mehr gefragt. Erst jetzt setzt eine Renaissance ein und Kitzels Arbeiten haben sich seit ein paar Jahren im Preis verzehnfacht. Gerade junge Sammler suchen konzentriert nach seinen Arbeiten. In der Galerie läuft die Ausstellung „Harald Metzkes, Arbeiten auf Papier und Leinwand von 1970-2000“. -rw

Café Segafredo: bis 31.1., Kunsthandel Demmer, Herrenstr. 50: Harald Metzkes bis 3.1.

Anfang « Wolken in der Kunst | Von Angesicht zu Angesicht » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Was ist die Summe aus 6 und 4?

WEITERE KUNST & DESIGN-ARTIKEL

Drop Feen, 2025, Grafit & Buntstifte auf Zeichenkarton, 46 x 42 cm

Adrian Peters – „Drop Feen“ zum „Kunstrauschen“

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 06.02.2026

Der Künstler Adrian Peters entdeckt und erforscht auf seinen Wegen stets das Unergründliche und Geheimnisvolle, entdeckt Mikro- und Makrokosmen, die sich uns nicht sofort erschließen.

Weiterlesen …
Olga Blaß & Kristian Jarmuschek

art Karlsruhe: Olga Blaß & Kristian Jarmuschek im INKA-Interview

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.02.2026

Die Doppelspitze über die „art Karlsruhe“ vom 5. bis 8.2.

Weiterlesen …
Geräusche aus dem Paradies, 2023, 92 x 73 cm, Collage,  Karton, Stoff, Tusche

Franziska Degendorfer

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 14.12.2025

In einer Collagetechnik schichtet die gebürtige Ulmerin einzelne Bildelemente so über- und nebeneinander, dass dreidimensionale Reliefs entstehen.

Weiterlesen …
Badischer Kunstverein (Foto: Felix Grünschloß)

BKV-Mitgliederausstellung & -Jahresgaben 2025

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 14.12.2025

Die Mitgliederausstellung zeigt jedes Jahr die bunte Vielfalt der kunstschaffenden Mitglieder.

Weiterlesen …
Martha Kropp – „Landschaft mit Kindern“, Stadt Karlsruhe/PIA, Müller-Gmelin

Hidden Stories

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 13.12.2025

Manche Gemälde sagen mehr als ihr bloßes Motiv.

Weiterlesen …

Fruchtig! – Aus der Sammlung Rainer Wild

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 07.12.2025

Sie sind saftig, prall, knackig, süß und in den schillerndsten Farben, voller Vitamine und Sonne.

Weiterlesen …
Werbung
Lucia Mattes

Vorweihnachtliche Gruppenausstellung

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 06.12.2025

Die vorweihnachtliche Gruppenausstellung in Manuel Kolips Off-Galerie in der Südstadt mit zahlreichen tollen Artists aus Karlsruhe geht im Dezember in eine zweite Runde.

Weiterlesen …
Ulrich Bernhardt (Foto: Frieder Grindler)

Ulrich Bernhardt, Pionier der Medienkunst

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.12.2025

Mit der Ausstellung „Jetzt: Es war, wird und ist“ würdigt das ZKM das Werk des in Stuttgart lebenden Künstlers Ulrich Bernhardt (geb. 1942 in Tübingen), der zu den wichtigsten Pionieren der Medienkunst in Ba-Wü zählt.

Weiterlesen …
Ulla von Brandenburg – „Model I“, 2023, Wood/Oil Paint/Metal, Foto: Lea Guintrand, VG Bild-Kunst Bonn 2025

Ulla von Brandenburg – Von Rot bis Grün, alles Gelb vergeht

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.12.2025

Ulla von Brandenburg verbindet Theater, Textil und Film zu begehbaren Installationen.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über KUNST & AUSSTELLUNG

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper