Galerie Axel Demmer: Winterausstellungen

Der Galerist und Kunsthistoriker Axel Demmer hat neben seiner ständigen Ausstellung im Kunsthandel – wo noch immer eine Sonderausstellung mit Werken des berühmten Ostberliner Malers Harald Metzkes läuft, der seinerzeit durch Ankäufe von der späteren Bundeskanzlerin unterstützt wurde – auch regelmäßig Ausstellungen im hochfrequenten Künstlercafé Segafredo von Pia und Burghardt in der Erbprinzenstraße.

Da kann es schon mal vorkommen, dass das ganze Café in enger Petersburger Hängung mit Kunstgrößen wie Karl Hubbuch oder Emil Wachter bestückt ist. Auch Markus Lüpertz war schon hier, um Arbeiten seines Freundes Rainer Küchenmeister zu sehen. Derzeit hängen an der großen Rückwand drei große Arbeiten von drei süddeutschen Professoren: Karl Georg Pfahler, Rainer Küchenmeister und Herbert Kitzel. Alle drei in den 20ern des vergangenen Jh. geboren und in den 60/70er Jahren international bekannt geworden.

Küchenmeisters Arbeiten wirken erst abstrakt, auf den zweiten Blick erkennt man aber Figuren – ohne Gesichter. Ein Kunsthistoriker deutete: Der junge Küchenmeister saß von 1943 bis ’45 im Berliner Stadtgefängnis und tauschte im Geheimen mit der dort inhaftierten Cato Bontjes van Beek Briefe, in denen er schrieb, wie wichtig sie für ihn geworden sei, obwohl er nie ihr Gesicht gesehen hatte. Beiden wurde unterstellt, sie gehörten der Widerstandsgruppe „Rote Kapelle“ an. Cato wurde 1945 hingerichtet und Küchenmeister kam noch im März selben Jahres ins Jugend-KZ Moringen, wo er mit viel Glück überlebte.

Alle drei Künstler waren der Karlsruher Figuration verbunden. Der ganz große Erfolg war aber den Abstrakten überlassen. Kitzel wie auch Hubbuch verzweifelten fast daran, sie waren eine Weile nicht mehr gefragt. Erst jetzt setzt eine Renaissance ein und Kitzels Arbeiten haben sich seit ein paar Jahren im Preis verzehnfacht. Gerade junge Sammler suchen konzentriert nach seinen Arbeiten. In der Galerie läuft die Ausstellung „Harald Metzkes, Arbeiten auf Papier und Leinwand von 1970-2000“. -rw