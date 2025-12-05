Galerie Axel Demmer: Winterausstellungen
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.12.2025
Der Galerist und Kunsthistoriker Axel Demmer hat neben seiner ständigen Ausstellung im Kunsthandel – wo noch immer eine Sonderausstellung mit Werken des berühmten Ostberliner Malers Harald Metzkes läuft, der seinerzeit durch Ankäufe von der späteren Bundeskanzlerin unterstützt wurde – auch regelmäßig Ausstellungen im hochfrequenten Künstlercafé Segafredo von Pia und Burghardt in der Erbprinzenstraße.
Da kann es schon mal vorkommen, dass das ganze Café in enger Petersburger Hängung mit Kunstgrößen wie Karl Hubbuch oder Emil Wachter bestückt ist. Auch Markus Lüpertz war schon hier, um Arbeiten seines Freundes Rainer Küchenmeister zu sehen. Derzeit hängen an der großen Rückwand drei große Arbeiten von drei süddeutschen Professoren: Karl Georg Pfahler, Rainer Küchenmeister und Herbert Kitzel. Alle drei in den 20ern des vergangenen Jh. geboren und in den 60/70er Jahren international bekannt geworden.
Küchenmeisters Arbeiten wirken erst abstrakt, auf den zweiten Blick erkennt man aber Figuren – ohne Gesichter. Ein Kunsthistoriker deutete: Der junge Küchenmeister saß von 1943 bis ’45 im Berliner Stadtgefängnis und tauschte im Geheimen mit der dort inhaftierten Cato Bontjes van Beek Briefe, in denen er schrieb, wie wichtig sie für ihn geworden sei, obwohl er nie ihr Gesicht gesehen hatte. Beiden wurde unterstellt, sie gehörten der Widerstandsgruppe „Rote Kapelle“ an. Cato wurde 1945 hingerichtet und Küchenmeister kam noch im März selben Jahres ins Jugend-KZ Moringen, wo er mit viel Glück überlebte.
Alle drei Künstler waren der Karlsruher Figuration verbunden. Der ganz große Erfolg war aber den Abstrakten überlassen. Kitzel wie auch Hubbuch verzweifelten fast daran, sie waren eine Weile nicht mehr gefragt. Erst jetzt setzt eine Renaissance ein und Kitzels Arbeiten haben sich seit ein paar Jahren im Preis verzehnfacht. Gerade junge Sammler suchen konzentriert nach seinen Arbeiten. In der Galerie läuft die Ausstellung „Harald Metzkes, Arbeiten auf Papier und Leinwand von 1970-2000“. -rw
Café Segafredo: bis 31.1., Kunsthandel Demmer, Herrenstr. 50: Harald Metzkes bis 3.1.
WEITERE KUNST & DESIGN-ARTIKEL
Adrian Peters – „Drop Feen“ zum „Kunstrauschen“
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 06.02.2026
Der Künstler Adrian Peters entdeckt und erforscht auf seinen Wegen stets das Unergründliche und Geheimnisvolle, entdeckt Mikro- und Makrokosmen, die sich uns nicht sofort erschließen.Weiterlesen … Adrian Peters – „Drop Feen“ zum „Kunstrauschen“
art Karlsruhe: Olga Blaß & Kristian Jarmuschek im INKA-Interview
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.02.2026
Die Doppelspitze über die „art Karlsruhe“ vom 5. bis 8.2.Weiterlesen … art Karlsruhe: Olga Blaß & Kristian Jarmuschek im INKA-Interview
Franziska Degendorfer
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 14.12.2025
In einer Collagetechnik schichtet die gebürtige Ulmerin einzelne Bildelemente so über- und nebeneinander, dass dreidimensionale Reliefs entstehen.Weiterlesen … Franziska Degendorfer
BKV-Mitgliederausstellung & -Jahresgaben 2025
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 14.12.2025
Die Mitgliederausstellung zeigt jedes Jahr die bunte Vielfalt der kunstschaffenden Mitglieder.Weiterlesen … BKV-Mitgliederausstellung & -Jahresgaben 2025
Hidden Stories
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 13.12.2025
Manche Gemälde sagen mehr als ihr bloßes Motiv.Weiterlesen … Hidden Stories
Fruchtig! – Aus der Sammlung Rainer Wild
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 07.12.2025
Sie sind saftig, prall, knackig, süß und in den schillerndsten Farben, voller Vitamine und Sonne.Weiterlesen … Fruchtig! – Aus der Sammlung Rainer Wild
Vorweihnachtliche Gruppenausstellung
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 06.12.2025
Die vorweihnachtliche Gruppenausstellung in Manuel Kolips Off-Galerie in der Südstadt mit zahlreichen tollen Artists aus Karlsruhe geht im Dezember in eine zweite Runde.Weiterlesen … Vorweihnachtliche Gruppenausstellung
Ulrich Bernhardt, Pionier der Medienkunst
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.12.2025
Mit der Ausstellung „Jetzt: Es war, wird und ist“ würdigt das ZKM das Werk des in Stuttgart lebenden Künstlers Ulrich Bernhardt (geb. 1942 in Tübingen), der zu den wichtigsten Pionieren der Medienkunst in Ba-Wü zählt.Weiterlesen … Ulrich Bernhardt, Pionier der Medienkunst
Ulla von Brandenburg – Von Rot bis Grün, alles Gelb vergeht
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 05.12.2025
Ulla von Brandenburg verbindet Theater, Textil und Film zu begehbaren Installationen.Weiterlesen … Ulla von Brandenburg – Von Rot bis Grün, alles Gelb vergeht
Kommentare
Einen Kommentar schreiben