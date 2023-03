Galerie Elwert: Eröffnungsausstellung Saxa – „Ich liebe Worte“

Opening in der Südlichen Waldstraße!

Nach dem Umzug nur eine Tür weiter und nach wie vor unter alter Adresse an der Spitze der Südlichen Waldstraße hat Galerist Joachim Elwert nun ein Vielfaches an Ausstellungs- und Schaufensterfläche zur Verfügung. Zum gemeinsam mit dem ebenfalls neu eröffneten Bistro Le Renard von gegenüber sowie dem altansässigen Inneneinrichtungshaus Burger gefeierten Eröffnungsfest (Do, 16.3.) zeigt er gleich einen neu entdeckten Künstler: Saxa. Der Titel „Ich liebe Worte“ spricht für sich. Seine Bilder sind nicht einfach nur Porträts; hier werden Persönlichkeiten auf ausdrucksvolle Weise mit Zitaten, Reden oder Songtexten verbildlicht.

Zahlreiche Werke von Saxa sind auch zwei Türen weiter bei Burger zu sehen, wo obendrein die USM-Sonderausstellung „Reflection You“ (16.3.-29.4.) anläuft. -pat