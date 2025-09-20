Galerientag Karlsruhe 2025

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 20.09.2025

Dieser Tag ist für Kunstfans die perfekte Gelegenheit, Karlsruhes Galerien zu erkunden!

In einer gemeinsamen Ausstellung mit Franziska Schemel präsentiert Markus Jäger in der Galerie Alfred Knecht erstmals einen größeren Teil seiner Installation „Exile – Entfernte Bekannte“.

Außerdem vertreten sind die Galerie Thimme (Chiharu Koda), Paw (Bela Feldberg, Kolja Kärtner Sainz, Matt Muir & Tatjana Vall), Meyer Riegger (Ulla von Brandenburg), Galerie Rottloff (Erich Reiling), Yvonne Hohner Contemporary (Tammam Azzam), Galerie Schrade (Thomas Ummenhofer), die Neue Kunst Gallery (Benjamin Burkard, Alex Flemming & Igor Olcinikov), Galerie Burster (Mareike Groß, Lina Härer, Emmy Tema & Changxiao Wang) sowie der Geschwisterraum (Cedi Kankam, Martin A. Cudjoc, Dzidefo Amegatsey, Gideon Kobbla Hanyamc & Gershon Gidisu).

Neuerdings verkehrt ein kostenloser Shuttleservice, der die teilnehmenden Locations bequem miteinander verbindet. Und ab 19 Uhr gibt’s Drinks und Food an der Hirschbrücke. -pat

Sa, 20.9., 14-19 Uhr, Karlsruhe
www.galerienkarlsruhe.de

