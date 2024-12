Gemeinschaftsausstellung aller Zettzwo-Mitglieder

Die Gemeinschaftsausstellung aller Mitglieder beschäftigt sich via Malerei, Skulptur, Grafik oder Collage mit dem „Tag eines Anderen“.

Mit einem fiktiven Tag oder einem sehr realen oder auch mit fließenden Grenzen. Da ist die Fiktion, wenn sich die Künstler in einen Tag von bekannten oder erdachten Persönlichkeiten der Gegenwart oder Vergangenheit versetzen. Ein Gedankenspiel über Konstellationen, Begegnungen, Interaktionen in deren Leben. Vor der „Oscar“-Verleihung, auf den Barrikaden der Revolution, Backstage nach dem Konzert, auf dem Schlachtfeld, während Nine Eleven oder angesichts des Henkers.

Situationen, die sich für diese Menschen nicht so ereignet haben, aber ereignet haben könnten. Ganz anders dagegen ist der sehr reale „Tag eines Anderen“, der sich bis ins Detail nachvollziehen lässt, wie es Orwell in „1984“ beschrieb. Fiktion waren da noch die heutigen Überwachungssysteme mit völliger Datenkontrolle. Am 10.1. folgt dann die Vernissage von „Die helle Seite des Waldes“, die bis 8.2. zu sehen ist. -rw