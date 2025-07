Gesine Peterson & Wolfgang Rempfer

„Im Traum vom Träumen geträumt“.

Eine spannende Doppelausstellung lockt in den Friedrichsbau Bühl: Mit Gesine Peterson und Wolfgang Rempfer wurden zwei wichtige Protagonisten und Impulsgeber aus der Region zu einer gemeinsamen Schau eingeladen. Peterson hat mir ihrem Tabakmagazin viele Jahre der Kunstszene eine Ausstellungsplattform geboten, was auch dezidiert für die Offgalerie von Wolfgang Rempfer, den Projektraum Rochade in der Karlsruher Weststadt, gilt.

Gemein ist beiden, dass auch „schwierige Kunst“ ohne Anbiederung an einen Kunstmarkt eine Plattform findet. Was auch für das eigene Werk gilt. In der Arbeit von Peterson geht es um serielle Strukturen, die organisch wachsen und sich verändern, die in Bewegung sind und einem Rhythmus folgen, die in einen Dialog treten, sich zu etwas Neuem verbinden oder nebeneinander bestehen. Der zentrale Aspekt im Werk Rempfers ist der sowohl planende wie spielerische Umgang mit Räumen aller Art. Seine skulpturalen Bauwerke spielen mit der Veränderung von Raumsituationen und dem Erschaffen neuer räumlicher Gefüge. -rw