Mit einer Einzelausstellung präsentiert sich die in München lebende Künstlerin Gülbin Ünlü, die mit einer besonderen Technik arbeitet, die Malerei und Druckverfahren verbindet.

Sie sammelt Material aus privaten und öffentlichen Archiven und verwandelt es in einem fortlaufenden Samplingprozess. Ünlü schafft Bilder, die auf verschiedenen Untergründen entstehen und sich zu raumgreifenden Installationen entwickeln.

Ihre Arbeiten wurden unter u.a. schon in der Pinakothek gezeigt. 2023 erhielt sie den „Bayerischen Kunstförderpreis“. -rw