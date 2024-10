In ihrer Arbeit widmet sich die aus Bühl stammende Künstlerin Hannah Schemel der Erforschung des Begriffs der Landschaft.

Sie begreift Landschaft als etwas, das sich nicht in der Realität manifestiert, sondern in den Köpfen der Betrachter, geprägt und beeinflusst u.a. durch Erfahrungen, Bildung, Träume. Um die dahinterliegenden Prozesse besser zu verstehen, unternahm die Künstlerin über einen Zeitraum von sieben Jahren regelmäßige Reisen an die gleichen Orte, den nördlichen Schwarzwald und Quiberon in der Bretagne. Die gezeigten Werke sind Unikate, entstanden im analogen Großformat und umgesetzt mit einer Platin-Palladium-Technik auf handgeschöpftem Büttenpapier.

Derzeit arbeitet Schemel in Mailand sowie im Enzklösterle, dem idyllischen Heidelbeerdorf mitten im Schwarzwald nahe Altensteig, wo sich auch ihr Atelier befindet. -rw