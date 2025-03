Hartmut Häcker & Christoph Traub

Die Farbe ist Hartmut Häckers zentrales Thema.

Seine Farben klingen, zart und kraftvoll, kühl und warm, leuchtend, matt, gedämpft, samtig, nie laut, nie bunt, mit rauer und mit glatter Oberfläche, mit dem Spatel über die Fläche gezogen, geritzt mit einem Ast, auf Papier, aber auch auf Leinwand.

Bei den Skulpturen von Christoph Traub kann man erleben, wie das harte Material unter der Hand des Künstlers gleichsam in einen anderen Aggregatzustand übergeht, zu fließen, zu wachsen beginnt, in die Höhe strebt. Aus Steinen werden Körper. Seine Torsi beinhalten immer den Aspekt der Versehrtheit. Er möchte Wucht und Dynamik, Kraft und Leiden, aber auch Anspannung und Aufbegehren in seinen Arbeiten zum Ausdruck bringen. -rw