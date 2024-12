Diese Ausstellung vermittelt via „Children’s Art From Palestine“ tiefen Einblick in die Realität in Gaza.

Die bewegenden Kinderzeichnungen reflektieren Erinnerungen, Hoffnungen, Träume und ihr Verständnis vom Leben unter den alltäglichen Bedingungen. Disclaimer aus der Rudolf Fünf: „Der Veranstaltungsrahmen ist unpolitisch gestaltet“; es wurde „versucht, die Bilder so würdevoll und wirkungsvoll wie möglich zu präsentieren“. Mehr auch auf Instagram (@heart.of.gaza) -pat