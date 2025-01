HfG-Apply-Phase

Den gesamten März und April über können sich Studieninteressierte für ein Studium an der HfG mit Studienbeginn Wintersemester 2025/26 bewerben.

Es wird vor allem für die Praxisfächer empfohlen, im Vorfeld an einem Mappenberatungstermin teilgenommen zu haben: z.B. Kommunikationsdesign (Di, 25.2., 10-11.30 Uhr, Prof. Tereza Ruller; Do 13.3., 14-15.30 Uhr, Prof. Paul Bailey, je online), Produktdesign (Do, 20.2., 10-11 Uhr; Do, 13.3., 10-11 Uhr, online), Medienkunst (Sa, 1.2., 14 Uhr, Raum 101, u.a. Prof. Charlotte Eifler), Ausstellungsdesign & Szenografie (Do, 6.2.+Mo, 31.3., 14 Uhr, Raum 316, u.a. Prof. Constanze Fischbeck; Mo, 10.3., 14 Uhr, online Philipp Schell), Kunstwissenschaft und Medienphilosophie individuell nach Anfrage bei Ellen Mai (emai@hfg-karlsruhe.de).

Alle Mappenberatungstermine der fünf Studienfächer sowie Infos zu den Zulassungsvoraussetzungen für die Studienbewerbung auf www.hfg-karlsruhe.de/studium/bewerbung. -pat