HfG-Rundgang 2024

Für vier Tage öffnet die Karlsruher Hochschule für Gestaltung ihre Türen für die Öffentlichkeit und zeigt zum Ende des Sommersemesters rund 100 Arbeiten aus den Studiengängen „Ausstellungsdesign & Szenografie“, „Kommunikationsdesign“, „Kunstwissenschaft & Medienphilosophie“, „Medienkunst“ sowie „Produktdesign“.

Ein täglich wechselndes Begleitprogramm sorgt für Abwechslung und verdeutlicht zudem die Vielfalt der unterschiedlichen Studiengänge. Den Höhepunkt des Eröffnungsabends stellt die Preisverleihung der Fördergesellschaft ZKM/HfG dar: Eine hochkarätig besetzte Jury aus dem Kunst- und Hochschulbereich verleiht auch in diesem Jahr wieder Preisgelder in Höhe von 17.000 Euro für herausragende Semester-, Magister- und Diplomarbeiten. Ein weiterer besonderer Programmpunkt ist eine gemeinsame Ausstellung von ZKM und HfG, die unter dem Titel „Antennae: Frequencies From The Archive“ auf Grundlage des ZKM-Archivs untersucht, wie Zukunft imaginiert, projiziert oder praktiziert wurde.

Entwickelt wurde die Werkschau von einer Seminargruppe des Fachbereichs Ausstellungsdesign und Szenografie; kuratiert von Nick Aitkens sowie Céline Condorelli im Dialog mit dem leitenden Archivar des ZKMs Felix Mittelberger. Die Ausstellung lädt dazu ein, sich genauer mit dem Archiv auseinanderzusetzen und beschäftigt sich nicht nur mit den dort enthaltenen Archivalien, sondern auch mit den Lücken und der Frage, was aktuell, aber auch in Zukunft alles möglich sein könnte. Wer möchte, kann ebenfalls am Eröffnungsabend die Studio-Ausstellung „Hydromedia“ besuchen, die im Frühjahr an der HfG erarbeitet wurde.

Der Rundgang wird zudem durch vielfältige Führungen, Lesungen und Performances ergänzt. Für das diesjährige Ausstellungsdesign waren Studenten der HfG unter Leitung von Gastprofessorin Doris Dziersk verantwortlich. -sab