Manche Gemälde sagen mehr als ihr bloßes Motiv.

Die in „Hidden Stories – Gemälde erzählen Stadtgeschichte“ gezeigten Werke, viele erstmals zu sehen, umspannen zwei Jahrhunderte, viele Epochen und Stilrichtungen und erzählen oft überraschende, unerwartete Geschichten über die Bewohner, die Fächerstadt und ihre Entwicklung. Erstaunliche Vorbesitzer, tragische Schicksale und persönliche Glücksmomente: Auf den ersten Blick übersehene Details, spannende Hintergründe zu ihrer Entstehung und Anekdoten zu den dargestellten Personen warten auf ihre Entdeckung.

Ebenso im Fokus stehen individuelle wie auch stadthistorische Ereignisse auf und hinter den Kunstwerken, die verblüffen, ergreifen, amüsieren und zum Eintauchen in die ereignisreiche Stadtgeschichte einladen. Flankierend kann man sich an interaktiven Stationen den Gemälden und ihren Motiven spielerisch nähern, auf Spurensuche gehen und die versteckten Stadtgeschichten entdecken. -rw