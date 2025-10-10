Holz ist seit jeher selbstverständlich für die Menschen.

Bauen, Heizen, Werkzeuge aller Art. Was aber wäre die Welt ohne Holz? Keine Entdeckung der Welt ohne Schiffe. Kein Handel ohne Wagen und Brücken. Kein Schutz unter Dächern und Wärmen an Feuern. Kein Garen von Speisen und Gären in Tonnen. Ohne das Schöpfen von Papier und das Drucken mit Holzlettern keine Verbreitung von Wissen.

Die Schönheit und die haptische Qualität des Holzes hat obendrein Menschen über Jahrtausende zu spirituellen und künstlerischen Ausdrucksformen inspiriert. Das Bauen von Musikinstrumenten, figürliche und dekorative Schnitzereien von der Frühzeit bis zu Meisterwerken der Renaissance zeugen davon. Die Ausstellung fokussiert auf die Bedeutsamkeit von Holz – auch in der Gegenwartskunst. -rw