House Of Banksy

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 03.11.2025

House Of Banksy (Foto: Dominik Gruss)

Das sich kurz nach der Auktion selbstzerstörende „Girl With Balloon“ kennt quasi jeder – seine Identität hat der berühmteste Graffitikünstler bis heute erfolgreich geheim halten können.

Mit weltweit über drei Mio. Besuchern ist die 2021 auch in der Heidelberger Halle 02 gastierende Ausstellung „The Mystery Of Banksy – A Genius Mind“ die publikumsstärkste über den Street-Art-Superstar; jetzt sind die Macher um die in Berlin lebende englische Kuratorin und Galeristin Virginia Jean erstmals „für kurze Zeit“ nach Mannheim gekommen, um seit 19.9. die neue Pop-up-Ausstellung „House Of Banksy – An Unauthorized Exhibition“ zu präsentieren. Inmitten der City ist im ehem. Saturn auf einer Fläche von gut 2.000 Quadratmetern eine noch nie dagewesene Werkschau mit über 200 Motiven zu sehen.

Die aktuell wohl umfangreichste und gefragteste Banksy-Ausstellung Europas hebt sich deutlich von allen Bisherigen ab: Graffitis, Fotografien, Skulpturen, Videoinstallationen sowie Drucke auf Leinwand, Fine-Art-Papier, Holz, Aluminium, Gips, Beton oder Backstein, die sich vielfach mit Brennpunktthemen wie Krieg, Fremdenhass, Polizeigewalt, Flucht, Kapitalismus, Klimawandel, Gewalt an Frauen, CCTV oder Corona auseinandersetzen, wurden eigens von international renommierten Graffiti-Artists reproduziert. Denn 80 Prozent aller ausgestellten Werke sind im Original kaum oder gar nicht mehr zugänglich – sie wurden entfernt, abgerissen, zerstört, übersprüht oder aus den Wänden gerissen für teuer Geld versteigert. -pat

Mitmachen & Gewinnen: INKA verlost 2 x 2 Tickets. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „House Of Banksy“ bis Mi, 3.12.

Di/Mi/So/Fei 10-18 Uhr, Do/Fr/Sa 10-20 Uhr, Kunststr. N7 6, Mannheim
www.house-of-banksy.com

Anfang « Universe Of Super Heroes | Mario Schifano – „When I Remember“ » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte rechnen Sie 3 plus 9.

WEITERE KUNST & DESIGN-ARTIKEL

Marijana Bühler – „Ende der Demokratie“, Wollen/Pappwabenkarton/Epoxidharz

Pest oder Cholera

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 14.11.2025

Pest oder Cholera – die Redewendung klingt nach medizinischer Katastrophe, meint aber weit mehr.

Weiterlesen …
Stadtarchiv, Orgelfabrik, 8 Diaslg, XIVf, 102

Enter, Exit, Enter, Enter, Exit

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 12.11.2025

Wir konstruieren, reproduzieren und erzählen in einem fortwährenden Fluss, wie ein Fließband kreieren wir Geschichten und lassen sie zu Werkzeugen werden.

Weiterlesen …
Johannes Gervé

Johannes Gervé – „Auf dem Wasser zu singen“

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 09.11.2025

Johannes Gervés Malerei nähert sich suchend der Weite und Tiefe eines offen gedachten Landschaftsraums ohne spezifischen örtlichen Bezugspunkt.

Weiterlesen …
„Versammelt“ – Japanische Riesenkrabbe

Naturkundemuseum: Tag der offenen Tür 2025

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 08.11.2025

Zum 20. Mal zeigt das Staatliche Museum für Naturkunde an seinem Tag der offenen Tür, was sich hier rund um die Kernaufgaben Forschen, Sammeln, Bewahren und Wissenvermitteln so alles tut.

Weiterlesen …
Ralf Stieber – „Spiegelbild“, Fotografie, 2025

BBK: Neue Mitglieder

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 07.11.2025

Mit der Ausstellung „Neue Mitglieder“ öffnet der BBK Karlsruhe einmal mehr ein Fenster zur lebendigen Vielfalt der regionalen Kunstszene.

Weiterlesen …
Narrenturney, 1843

Narrenfreiheit!? Eine kleine Geschichte des Regelbruchs

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 04.11.2025

Der Narr ist eine schillernde Gestalt und seit dem Mittelalter nicht aus der Kulturgeschichte wegzudenken.

Weiterlesen …
Memory Of Colors

Jaime Ocampo-Rangel – „Memory Of Colors“

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 03.11.2025

„Memory Of Colors“ ist das Lebenswerk des kolumbianischen Fotografen Jaime Ocampo-Rangel und umfasst Fotografien von Menschen aus 40 bedrohten Ethnien weltweit.

Weiterlesen …
Die NFT-Sammlung des ZKM

The Story That Has Just Begun. Die NFT-Sammlung des ZKM & Unfamiliar Ceilings

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 03.11.2025

Katzen waren schon lange vor den NFTs die wahren Herrscher des Internets.

Weiterlesen …
Hans Peter Reuter

Winterausstellung der Galerie Demmer

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 03.11.2025

Im Segafredo wechselt nahezu unbemerkt die Sommer- zu einer Winterausstellung.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über KUNST & AUSSTELLUNG

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper