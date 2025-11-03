Das sich kurz nach der Auktion selbstzerstörende „Girl With Balloon“ kennt quasi jeder – seine Identität hat der berühmteste Graffitikünstler bis heute erfolgreich geheim halten können.

Mit weltweit über drei Mio. Besuchern ist die 2021 auch in der Heidelberger Halle 02 gastierende Ausstellung „The Mystery Of Banksy – A Genius Mind“ die publikumsstärkste über den Street-Art-Superstar; jetzt sind die Macher um die in Berlin lebende englische Kuratorin und Galeristin Virginia Jean erstmals „für kurze Zeit“ nach Mannheim gekommen, um seit 19.9. die neue Pop-up-Ausstellung „House Of Banksy – An Unauthorized Exhibition“ zu präsentieren. Inmitten der City ist im ehem. Saturn auf einer Fläche von gut 2.000 Quadratmetern eine noch nie dagewesene Werkschau mit über 200 Motiven zu sehen.

Die aktuell wohl umfangreichste und gefragteste Banksy-Ausstellung Europas hebt sich deutlich von allen Bisherigen ab: Graffitis, Fotografien, Skulpturen, Videoinstallationen sowie Drucke auf Leinwand, Fine-Art-Papier, Holz, Aluminium, Gips, Beton oder Backstein, die sich vielfach mit Brennpunktthemen wie Krieg, Fremdenhass, Polizeigewalt, Flucht, Kapitalismus, Klimawandel, Gewalt an Frauen, CCTV oder Corona auseinandersetzen, wurden eigens von international renommierten Graffiti-Artists reproduziert. Denn 80 Prozent aller ausgestellten Werke sind im Original kaum oder gar nicht mehr zugänglich – sie wurden entfernt, abgerissen, zerstört, übersprüht oder aus den Wänden gerissen für teuer Geld versteigert. -pat



Mitmachen & Gewinnen: INKA verlost 2 x 2 Tickets. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „House Of Banksy“ bis Mi, 3.12.