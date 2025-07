HS Pforzheim: Sommerwerkschau der Fakultät für Gestaltung 2025

Die Sommerwerkschau der Fakultät für Gestaltung der Hochschule Pforzheim spielt dieses Jahr mit der Doppeldeutigkeit des Begriffs „Gestalten“ – wie auch das Key Visual mit elf Gestalten im pixeligen Retro-Gaming-Stil verdeutlicht.

An zwei vollen Tagen gibt’s Ausstellungen, Führungen und Modenschauen an sechs Orten in der Stadt, wo die Studenten aus den sechs Bachelor- und vier Masterprogrammen sowie dem gestalterischen Vorkurs Katapult in Festivalatmosphäre mit Musik und einem großen Speise- und Getränke-Angebot ihre Semester- und Abschlussarbeiten präsentieren – ob Mode, Schmuck, Illustration oder Mobilitätskonzepte. Das vollständige Programm: designpf.hs-pforzheim.de/werkschau. -pat