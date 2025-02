I Am Right Here

Eine Frau mit Tschador irrt mit einem Koffer durch einen Garten, persönliche Statements werden auf nackte Arme geschrieben, in endloser Videoschleife dreht sich der Alltag.

18 iranische Künstlerinnen, die 2023 in der Villa Ichon in Bremen ausstellten, zeigen jetzt Video- und Fotokunst in Karlsruhe. Die progressive Präsenz, die poetische Bildsprache und der spielerische Umgang mit traditionellen Motiven sind hervorstechende Merkmale der Arbeiten.

Die Künstlerinnen sind im Bereich Performance, Video, Foto, Installation und Landart aktiv, Kunstformen mit hohem Stellenwert im Iran, die sich meist neben dem offiziellen Kunstbetrieb bewegen. Mediale Formen lassen sich im Internet gut international präsentieren, denn die aktuellen Bedingungen machen es den Künstlerinnen nicht leicht; sie lieben ihr Land, wollen dort leben, frei ihre Kunst produzieren und international zeigen.

Am Fr, 21.3., 17 Uhr, führt Meggi Rochell durch die Ausstellung, ab 19 Uhr liest die Dichterin und Theaterautorin Sara Ehsan Lyrik und Kurzprosa. -rw