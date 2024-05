Internationaler Museumstag Pforzheim 2024

Am So, 19.5. öffnen von 10 bis 17 Uhr die Museen in Pforzheim unter dem Motto „Museen mit Freude entdecken“ ihre Türen.

Ausstellungen und Mitmachaktionen in Handwerk, Kunst, Geschichte oder Technik – die Fülle der Angebote ist groß. Im Technischen Museum – wie auch im Schmuckmuseum – sind mobile Kinderangebote des SJR vertreten: „Handfest mit Moki“ bietet die Möglichkeit, vielfältige Handwerkskünste kennenzulernen und auszuprobieren. Neben Kurzführungen durch die Pforzheimer Schmuckindustrie (11/14/15 Uhr) gibt es einen Goldschmiedeworkshop für Groß und Klein (14-16 Uhr) und eine abenteuerliche Escape Academy (11-17 Uhr). Was rattert und hämmert denn da? Mit „Schmucki der Perlsau“ nimmt Raphael Mürle die Kleinen mit auf Entdeckungsreise. Treffpunkt zum Figurentheater im Eingangsbereich (15.15.-16 Uhr).

Ein weiteres Highlight ist der „Raum 243“ im Stadtmuseum, in dem sich junge EntdeckerInnen kreativ ausprobieren können; parallel findet die Finissage von „Kitschy Couture“ dort statt. Um 17 Uhr gibt die Designerin Abarna Kugathasan einen Artist-Talk und stellt ihre Kollektion für die Berlin Fashion Week vor. Vom Glamour in den Kuhstall – wer in die Lebenswelt von bäuerlichen Familien von vor über 100 Jahren eintauchen will, ist im Bäuerlichen Museum im Eutinger Schafhaus genau richtig. Und noch weiter zurück geht’s im Archäologischen Museum, wo die Welt der Römer auf eine Zeitreise von 2.000 Jahren einlädt. Von der Vergangenheit auf die Überholspur: Mit „Future Mobility And Other Ghosts From The Past“ landet man humorvoll wieder im Hier und Jetzt – oder zwei Ecken weiter. -sb