Erstmals stellen im Zehnthaus zehn junge Künstler, alle Studenten der Karlsruher Kunstakademie, gemeinsam aus.

Das verwinkelte, aber lichte und helle alte Gemäuer ist ein idealer Ort auch für eine große Gruppenschau wie „It’s Important To Leave“ und soll einen Raum der Reflexion und des Dialogs bieten. „Verlassen“ ist das übergeordnete Thema der Ausstellung, das sich von der Anordnung der Arbeiten zu speziellen Materialien der Hängung bis zur Symbolik in den Werken widerspiegelt und die vielschichtigen Formen des „Verlassens“ einfängt.

Wie wichtig ist es zu gehen? Einen geliebten Ort, einen Menschen, die Familie zu verlassen? Was kann alles mitgenommen werden und was bleibt zurück – oder ist man selbst verlassen worden? Es bleibt die Erinnerung, die wenigen Gegenstände oder gar Wut und Trauer, vielleicht auch Freude auf Neuanfang. Die Zeit fordert von Menschen immer wieder, Orte aus vielschichtigen Gründen zu verlassen. Hier werden sie durch facettenreiche Kunst mitgenommen in Politik, Geschichten und Autobiografien.

Mit Arbeiten von Jakob Augustin, Laurene Bartels, Katharina Büttgen, Jannis Burkhardt, Luca Cottier, Julia Firmbach, Lina Härer, Fabian Lutz, Maria Pfrommer und Maria-Christina Tsavalia. -rw