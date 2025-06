Johan Grimonprez – All Memory Is Theft

Das ZKM widmet dem belgischen Film- und Medienkünstler Johan Grimonprez eine umfassende Retrospektive – inkl. seines „Oscar“-nominierten Films „Soundtrack To A Coup d’Etat“ (2024).

Grimonprez arbeitet wie ein Archäologe der Gegenwart: Aus Fragmenten von Fernsehnachrichten, Werbung, Kino- und Amateurfilmen sowie des Internets schafft er neue Narrative, die unser Verständnis von Wirklichkeit auf die Probe stellen: Wem gehört unsere Fantasie in einer Welt, in der die Existenz ins Wanken gerät und die Wahrheit als Schiffbrüchige umherirrt? In der ZKM-Ausstellung „All Memory Is Theft“ spürt der belgische Film- und Medienkünstler dieser Frage nach.

Er präsentiert seine Arbeiten in einem vielschichtigen Parcours, der Bewegtbilder, Archivmaterialien, Objekte und Zitate intertextuell miteinander verwebt. In einer Welt, in der sich Wahrheit und Fakten gegen Populismus und Fake News behaupten müssen, komponiert Grimonprez zugleich medienkritische und poetische Filmessays. Sein vom ZKM für diese Ausstellung koproduzierter „Soundtrack To A Coup d’Etat“ wurde 2025 für einen „Oscar“ als „Bester Dokumentarfilm“ nominiert. -rw