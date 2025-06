Jürgen Heinz & Sina Firniss

Die Künstlerin Sina Firniss (geb. 1982 in Heilbronn) studierte an der Kunstakademie Stuttgart und lebt und arbeitet in Karlsruhe.

Ihre Zeichnungen verhandeln Zustände des Übergangs zwischen Berührung und Abstand, Ordnung und Verschiebung. In der Reduktion liegt die Spannung – Linien werden zu Spuren einer Bewegung. Was sichtbar wird, ist das Dazwischen: nicht das Ereignis, sondern seine Möglichkeit. Auch wenn er mit Stahl arbeitet, so bestimmt Bewegung sein künstlerisches Schaffen. Mit seinen Moving Sculptures überschreitet der Metallbildhauer Jürgen Heinz (geb. 1969, lebt in Lorsch) die unüberwindlich scheinende Kluft zwischen archaischem, schwerem Stahl und sanfter Bewegung. Virtuos spielt der Künstler mit Gewicht und Form, Harmonien und Kontrasten, Gravitation und Schwerelosigkeit. Die Objekte verbergen ihre Beweglichkeit in einer geschlossenen Form, die zunächst als Statische Plastik wahrgenommen wird. -rw