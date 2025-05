Juli Gebhardt

Juli Gebhardts Intervention „Out Of Bounds“ in der Reihe „Retour de Paris“ untersucht Normen und normative Verhaltensweisen in verflochtenen Arbeits-, Unternehmens-, Gaming- und Netzkulturen.

Ähnlich wie Videospieler mittels Glitches oder Shortcuts die innere Logik digitaler Welten zu umgehen suchen, verhandelt die Künstlerin die Standards der neoliberalen Leistungsgesellschaft neu. -rw