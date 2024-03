Die in Berlin lebende Künstlerin Julia Schramm zeigt eine Auswahl ihrer Malerei der vergangenen Jahre.

Durch all ihre Arbeiten zieht sich ein roter Faden des Geheimnisvollen und Mystischen, ob in ihrer jüngsten Werkreihe „Hexen“, in ihren Vogelporträts oder den älteren Werken. Ihre Malerei schwebt zwischen Abstraktion und Figuration und baut dabei atmosphärische Bildwelten auf, die eine starke, farbgewaltige Präsenz in sich tragen. -rw