Karin Kieltsch. Blicke. Bilder.

Hat man die steinerne Wendeltreppe des alten Gemäuers im Ettlinger Schloss in den zweiten Stock hinter sich, wird man von einem großen farbenfrohen Selbstbildnis der Künstlerin überrascht.

Das zeigt schon die Sorgfalt, mit der die in Karlsruhe lebende Fotografin und Malerin ihre Werkschau im Museum Ettlingen mit über 100 Arbeiten inszeniert. Werkgruppen kleiner Fotografien mit Übermalungen stehen neben größeren Farbprints und Malerei. Einige ihrer fantastischen Aufnahmen der Karlsruher Raffinerie, die sie in den 90er Jahren dutzende Male fotografisch erschloss, werden auf großen Dias gezeigt. Es gibt viel zu entdecken, die ausgestellten Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Fotografie und Mischtechniken zeigen einen repräsentativen Querschnitt aus unterschiedlichen Werkgruppen von den 90ern bis heute.

Zur Ausstellung gibt’s ein vielfältiges Begleitprogramm: Am Fr, 8.11., 16 Uhr, führt Karin Kieltsch durch die Ausstellung, auch Gruppenführungen sind nach Absprache möglich. Am Fr, 29.11. trifft von 15 bis 17.30 Uhr Yoga auf Kunst; Museumsleiterin Daniela Maier führt durch das vielschichtige Oeuvre, anschließend folgt für Anfänger wie Fortgeschrittene eine Yogalektion mit Marion Czysch, die erfrischt und zu innerer Ruhe führt (Anmeld. über VHS Ettlingen).

Am Sa, 14.12., folgt von 16 bis 18 Uhr die Katalogpräsentation mit Texten von Daniela Maier und Michael Hübl, Karin Kieltsch liest aus ihrem Arbeitsbuch. Am So, 26.1., 16 Uhr, ist dann Finissage mit Musik von Norbert Kistner (Saxofon/Klarinette). -rw