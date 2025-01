Karin Kieltsch. Blicke. Bilder.

Eine toll inszenierte Ausstellung, die zum Entdecken eines vielfältigen, strukturierten Werks einlädt.

Über 100 Arbeiten zeigt die in Karlsruhe lebende Fotografin und Malerin in ihrer Werkschau im Museum Ettlingen. Beim Eintritt in die Ausstellung wird man von einem großen farbenfrohen Selbstbildnis der Künstlerin überrascht. Vieles aber erschließt sich erst; etwa die über einen Zeitraum von über zehn Jahren entstandenen Industriefotografien.

Werkgruppen kleiner Fotografien mit Übermalungen stehen neben größeren Farbprints und Malerei. Einige ihrer fantastischen Aufnahmen der Karlsruher Raffinerie, die sie in den 90er Jahren dutzende Male fotografisch erschloss, werden auf großen Dias gezeigt. Die ausgestellten Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Fotografie und Mischtechniken zeigen einen repräsentativen Querschnitt aus unterschiedlichen Werkgruppen seit den 90er Jahren bis heute.

Das vielfältige Begleitprogramm weist noch zwei Termine auf: Am Sa, 14.12. wird von 16 bis 18 Uhr der Katalog zur Ausstellung präsentiert, u.a. mit Texten von Daniela Maier (Museum Ettlingen) und dem langjährigen Kultur- und Kunst-Chef der BNN, Michael Hübl; dazu liest Karin Kieltsch aus ihrem Arbeitsbuch. Am So, 26.1., 16 Uhr, ist dann Finissage mit Musik von Norbert Kistner (Saxofon/Klarinette). -rw