Karlsruhe hat Pläne! Schatzkammer Bauakte

Das Karlsruher Stadtarchiv zeigt eine Auswahl ästhetisch hochwertiger, teils handkolorierter Architekturpläne aus historischen Bauakten.

Diese vermitteln einen Eindruck des früheren Erscheinungsbilds der Fächerstadt, ermöglichen Vergleiche von früher zu heute und erzählen spannende Geschichten über die Bewohner der Gebäude. Neben Originalplänen und historischen Fotografien zu Wohn- und Geschäftshäusern, Villen, öffentlichen Gebäuden, Handwerksbetrieben oder Fabriken regen Modelle, multimediale Angebote oder Mitmachstationen dazu an, mehr zur wechselhaften Architekturgeschichte Karlsruhes zu erfahren.

Die Ausstellung bildet den Abschluss des 2015 gestarteten Projekts zur Rettung historischer Bauakten. Das Stadtarchiv hatte sich vorgenommen, das zum Teil stark beschädigte, historisch wertvolle Planmaterial sowie die Aktenüberlieferung vor dem drohenden Zerfall zu retten. Insgesamt wurden mehr als 16.800 Bauakten und 15.000 daraus entnommene Pläne mit Eigen- und Fördermitteln aufwendig restauriert und digitalisiert.

Ergänzend dazu präsentieren vier weitere Stationen in der Stadt Nachbildungen von Plänen in Schaufenstern der BNN, des Hauses des Handwerks, der Firma Papier Fischer und in einer Foyerausstellung der Sparkasse. -rw