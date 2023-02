Kathrin Leopolder & Gabriele Goerke

Die farbenfrohen Werke der beiden Malerinnen führen in einen Raum hinein, der meist verborgen bleibt – in die Erinnerung.

Wie Fabeln wirken die Bilder von Kathrin Leopolder. Es formen sich kleine Geschichten aus Gesten zwischen Mensch und Tier, die aus den spielerischen Farbflächen auftauchen. Gabriele Goerkes Malerei scheint auf einen Nachklang zu horchen. Wie laut oder leise liegt der See, der Himmel in mir? In einem poetischen Nachschwingen kommen die äußeren und inneren Landschaften zusammen. -sb