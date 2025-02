Ki Youn Kim & Hanna Woll

Der Freundeskreis Badisches Malerdorf Grötzingen präsentiert in seiner ersten Ausstellung 2025 zwei spannende Künstlerinnen, die mit kontrastreichen, aber sich gut ergänzenden Positionen die Vielfalt zeitgenössischer Kunst in die Galerie Kunstfachwerk N6 bringen.

Ki Youn Kim experimentiert in ihren Arbeiten mit feinen Linien und Strichen aus Tinte und Fineliner, die sie schichtweise aufs Papier zeichnet. Ihre Werke zwischen Abstraktion und Anklängen an Naturformen verbinden die traditionelle Bildauffassung Ostasiens mit einer westlichen, spekulativen Formensprache. Ki Youn Kim studierte Bildhauerei in Seoul und Malerei an der Kunstakademie Saarbrücken, wo sie 2014 als Meisterschülerin bei Gabriele Langendorf abschloss. Sie lebt und arbeitet in Rheinland-Pfalz.

Die in Karlsruhe lebende Künstlerin Hanna Woll zeigt Skulpturen, deren Materialien stets eine Verbindung zur Erde suchen. Ihre Werke reichen von der Majolika-Arbeit „Landschafterin“ mit einer rauen, sandgestrahlten Oberfläche bis hin zu experimentellen Installationen wie dem „Wantel“ aus Lehm, Bitumen und modellierten Schnüren. Das eingetrocknete Material unterliegt ständig einem „Wandel“ und man kann sich darin wie in einen Mantel einhüllen – daher der Titel der Skulptur. Darüber hinaus zeigt sie Glasskulpturen, die sie in der traditionsreichen Glashütte Meisenthal in Frankreich formte. Die 1982 in Neuburg/Donau geborene Woll lernte zunächst Steinmetzin und studierte dann an der Kunstakademie Karlsruhe in der Klasse von Stephan Balkenhol. 2024 stellte sie unter dem Titel „Kunsttäter“ in der Galerie Zeitzone Berlin aus. Bei der Eröffnung sind beide Künstlerinnen zugegen.

Zur Finissage am So, 13.4. ist um 16 Uhr ein Rundgang durch die Ausstellung und Gespräch mit Woll auf dem Programm. Die Laudatio spricht der Künstler und Prof. an der Kunstakademie Karlsruhe, Axel Heil. (Abb. links: Hanna Woll – Skulptur „Landschafterin“, Foto: Scherz-Schade; rechts: Ki Youn Kim, Zeichnung „Wandel V“) -rw