Kinga Toth
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 24.10.2025
In Cyrano de Bergeracs Roman „L’ autre Monde“ aus dem 17. Jh. unternimmt der Protagonist eine Reise zum Mond.
Dort trifft er eine wunderliche Klientel an. Die Bewohner ernähren sich von Duft, benutzen Sonette als Zahlungsmittel und verständigen sich mithilfe von Klängen und Tönen. „Mondgesichter“ heißt das jüngste Buch der Lyrikerin und intermedialen Künstlerin Kinga Tóth. Bei ihren Auftritten inszeniert sie ihre Texte, als sei sie direkt aus de Bergeracs Roman entsprungen, klanglich und visuell in Performances und Installationen. Mit ihrer vielfältigen Vokaltechnik erschafft sie einen Chor aus Körpertönen, Texten in verschiedenen Sprachen, Maschinengeräuschen und Elementen aus Volksliedern.
Kinga Toth (geb. 1983, Ungarn) ist Sprachwissenschaftlerin, Visuell-Klang-Poetin, Illustratorin und Kulturmanagerin. Toth schreibt auf Deutsch, Ungarisch und Englisch und stellt ihre Texte in Installationen und Performances dar. Für ihre Arbeit bekam sie 2020 den „Hugo Ball Förderpreis“ und den „Bernard Heidsieck Prix“. Ihre Text-Foto-Installationen sind in Tallin, ihre grafischen Gedichte im Centre Pompidou zu finden. Eine der spannendsten Künstlerinnen der Gegenwart! In einem Song des Lyrikers Orest Skakun aus Rumänien, der lange in Karlsruhe lebte, begegnen wir dem russischen Kosmonauten Aleej Leonow, der am 18.3. 1965 als erster Mensch einen Weltraumspaziergang unternahm, er dauerte zwölf Minuten und neun Sekunden.
„Der Roboter schämt sich automatisch“ nennt Orest Skakun seinen Konzertauftritt, bei dem sein Sprechgesang – quasi als Kontrapunkt zum Digitalen – durch Einspielungen von drei Kassettendecks begleitet wird. Skakun hat neben Installationen und speziellen künstlerischen Formaten auch zahlreiche musikalische Alben veröffentlicht; das erste 2003 mit Jürgen Galli und Cécile Noel. Er lebt und arbeitet in Berlin. -rw
Fr, 24.10., 19 Uhr, Ursula Blickle Stiftung, Mühlweg 18, Kraichtal-Unteröwisheim, Eintritt frei
WEITERE KUNST & DESIGN-ARTIKEL
Aufgetischt – eine kulinarische Weltreise
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 24.10.2025
Ob goldverzierte Prunkschalen, ein Trinkbecher in Schuhform oder ein „römisches Taschenmesser“ – die Ausstellung „Aufgetischt“ öffnet spannende Perspektiven auf Esskulturen aus aller Welt.Weiterlesen … Aufgetischt – eine kulinarische Weltreise
Kinga Toth
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 24.10.2025
In Cyrano de Bergeracs Roman „L’ autre Monde“ aus dem 17. Jh. unternimmt der Protagonist eine Reise zum Mond.Weiterlesen … Kinga Toth
Breathing Through Skin
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 22.10.2025
Wie wäre es, durch die Haut zu atmen?Weiterlesen … Breathing Through Skin
The Story That Has Just Begun. Die NFT-Sammlung des ZKM
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 22.10.2025
Hightech-Art trifft auf Hightech.Weiterlesen … The Story That Has Just Begun. Die NFT-Sammlung des ZKM
Zesia/Aids-Hilfe-Benefizkunstauktion 2025
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 19.10.2025
Große Kunst zu kleinen Preisen und für einen guten Zweck.Weiterlesen … Zesia/Aids-Hilfe-Benefizkunstauktion 2025
Sechs deutsche Städte neu entdeckt
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 16.10.2025
Auf Städtereise mit einem Urban Sketcher und einem Streetfotografen.Weiterlesen … Sechs deutsche Städte neu entdeckt
Holz
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 10.10.2025
Holz ist seit jeher selbstverständlich für die Menschen.Weiterlesen … Holz
Amna Elamin. Unfamiliar Ceilings
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 10.10.2025
„Unfamiliar Ceiling“ ist Amna Elamins Erzählung einer persönlichen Reise – einer kriegsbedingten Entwurzelung.Weiterlesen … Amna Elamin. Unfamiliar Ceilings
Joachim Tatje, Norbert Damm & Kurt Boecker – „Oktoberfest“
Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 09.10.2025
Drei Herren, gereift in ihrem künstlerischen Schaffen, feiern in der Art Galerie Ettlingen den Oktober.Weiterlesen … Joachim Tatje, Norbert Damm & Kurt Boecker – „Oktoberfest“
Kommentare
Einen Kommentar schreiben