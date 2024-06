Knielinger Museum: Thementag Holzhandwerk

Kunst & Ausstellungen // Artikel vom 13.06.2024

Ein nationales Freiheits- und Einheitsdenkmal, das die Erinnerung an die Friedliche Revolution vom Herbst 1989, die in diesem Jahr 35. Jubiläum feiert, in Gegenwart und Zukunft lebendig hält, entsteht ab 2025 auf Beschluss des Deutschen Bundestags auf dem Leipziger Wilhelm-Leuschner-Platz.