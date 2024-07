Knielinger Museum: Thementage

Es braucht viel Geschick, um Leder zu bearbeiten.

Mit historischem wie modernem Werkzeug wird das wertvolle Material am Thementag live verarbeitet (So, 4.8.). „Landwirtschaft“ ist das Thema am So, 1.9. mit Fragen, wie das reife Korn auf dem Feld zum knusprigen Brot wird.

Für die Herstellung von Büchern oder Zeitungen musste früher jeder Buchstabe einzeln und von Hand an der richtigen Stelle positioniert werden. Am Thementag „Druck“ können alle in der Museumssetzerei ausprobieren, wie das geht. An den ratternden historischen Druckmaschinen können sie unter der fachkundigen Anleitung der Knielinger Pachulken richtig „Druck machen“ (So, 29.9.). -rw