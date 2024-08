Kunst an der Plakatwand: Changing Perspectives

Franziska Schemel und Stefan Kunze zeigen neue Arbeiten großformatig unter offenem Himmel.

Ohne Glas oder Sicherheitsabstand, mit wasserfesten Farben auf Holzplatten gemalt, stehen die großen „Plakatwände“ im kommerziellen Format von 2,60 x 3,60 Metern inmitten des öffentlichen Raums.

Die Idee stammt ursprünglich von der Künstlerin Angela Junk-Eichhorn, die vor 36 Jahren der Werbung etwas entgegensetzen wollte – das Projekt ist seit vielen Jahren erfolgreich in ganz Deutschland nachgeahmt worden, bis hin nach Paris, Nottingham oder Prag! Zusätzlich zur Open-Air-Ausstellung am Heidehof gibt es am Ursprungsort des Projektes eine Indoorschau. -sb