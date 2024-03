Kunst & Fälschung

Immer wieder sorgen neu entdeckte Fälschungen von hochkarätigen (sehr teuren) Kunstwerken für Aufruhr.

KI hilft, bei der Fälschung wie bei der Aufdeckung – und beim expliziten Neukreieren: Das Projekt „The Next Rembrandt“ hat mittels 3D-Druck und Künstlicher Intelligenz ein „neues“ Werk im Stil Rembrandts entwickelt. Was bedeutet da noch falsch und echt? „Meisterfälscher“ sind ja auch künstlerisch tätig, sehr raffiniert sogar.

In dieser einzigartigen Ausstellung werden erstmals Werke der 2021 gegründeten Fälschungsstudiensammlung der Uni Heidelberg der Öffentlichkeit präsentiert. Denn nach einer Enttarnung wandern die „Tatobjekte“ in die Asservatenkammern der LKAs in Berlin, München und Stuttgart – und sind weggesperrt. Mit originalen und gefälschten Exponaten Seite an Seite kann die eigene Spurensuche beginnen.

Zeitgleich zur Ausstellung stellt Bosch mit „Origify“ eine Lösung zur Authentifizierung und Rückverfolgung von Kunstwerken, aber auch Designerhandtaschen vor. Sicher Zufall. „Origify“ erfasst und speichert einen digitalen Fingerabdruck des Einzelstücks, der manipulationssicher ist. Galerien oder Auktionshäuser können so mit geringem Aufwand die Werke prüfen, denn die App funktioniert ganz einfach auf einem Smartphone (www.bosch-origify.com/de). -sb