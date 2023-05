„Kunst findet Stadt“ feat. Nevin Aladağ

Das Sommerprojekt „Kunst findet Stadt“ geht in die vierte Runde.

Dieses Mal verwandelt die in der Türkei geborene, in Stuttgart aufgewachsene und heute in Berlin lebende Künstlerin und 2017er „Documenta“- sowie „Venedig Biennale“-Teilnehmerin Nevin Aladağ den Baden-Badener Kurgarten unter dem Titel „Public Resonator“ in einen sinnlich gestalteten 24-Stunden-Soundspace, der von einem umfangreichen Rahmenprogramm begleitet wird und BürgerInnen wie Gäste aller Altersklassen zum kostenlosen Mitmachen einlädt. -pat